Тяжелые победы "Барселоны", "Реала" и "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Испании. "Барселона", "Реал" и "Атлетико" добились побед над "Сельтой", "Хетафе" и "Жироной".

"Барселона" – "Сельта" - 1:0 (1:0)

Гол: Педри, 17 - 1:0

"Хетафе" – "Реал" - 0:1 (0:1)

Гол: Милитао, 3 - 0:1

"Атлетико" – "Жирона" - 2:1 (1:0)

Голы: Корреа, 5 - 1:0, Корреа, 48 - 2:0, Рикельме, 66 - 2:1

"Осасуна" – "Валенсия" - 1:2 (0:1)

Голы: Клюйверт, 28 - 0:1, Диакаби, 54 - 0:2, Брашанац, 90 - 1:2

"Севилья" – "Атлетик" - 1:1 (1:0)

Голы: Торрес, 4 - 1:0, Весга, 73 - 1:1

"Кадис" – "Эспаньол" - 2:2 (1:0)

Голы: Чуст, 41 - 1:0, Хоселу, 51 - 1:1, Хоселу, 67 - 1:2, Перес, 78 - 2:2

"Реал Сосьедад" – "Вильярреал" - 1:0 (1:0)

Гол: Мендес, 33 - 1:0

"Эльче" – "Мальорка" - 1:1 (1:0)

Голы: Понсе, 15 - 1:0, Мурики, 71 (с пенальти) - 1:1

"Альмерия" – "Райо Вальекано" - 3:1 (3:0)

Голы: Робертоне, 8 - 1:0, Бабич, 17 - 2:0, Туре, 39 - 3:0, Катена, 81 - 3:1

"Вальядолид" – "Бетис" - 0:0

Положение команд: "Барселона", "Реал" - 22, "Атлетик" - 17, "Атлетико", "Бетис", "Реал Сосьедад" - 16, "Валенсия", "Осасуна" - 13, "Вильярреал" - 12, "Райо Вальекано", "Сельта" - 10, "Мальорка" - 9, "Вальядолид" - 8, "Жирона", "Альмерия", "Хетафе" - 7, "Эспаньол", "Севилья" - 6, "Кадис" - 5, "Эльче" - 2.

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