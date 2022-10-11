Тяжелые победы "Барселоны", "Реала" и "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Испании. "Барселона", "Реал" и "Атлетико" добились побед над "Сельтой", "Хетафе" и "Жироной".
"Барселона" – "Сельта" - 1:0 (1:0)
Гол: Педри, 17 - 1:0
"Хетафе" – "Реал" - 0:1 (0:1)
Гол: Милитао, 3 - 0:1
"Атлетико" – "Жирона" - 2:1 (1:0)
Голы: Корреа, 5 - 1:0, Корреа, 48 - 2:0, Рикельме, 66 - 2:1
"Осасуна" – "Валенсия" - 1:2 (0:1)
Голы: Клюйверт, 28 - 0:1, Диакаби, 54 - 0:2, Брашанац, 90 - 1:2
"Севилья" – "Атлетик" - 1:1 (1:0)
Голы: Торрес, 4 - 1:0, Весга, 73 - 1:1
"Кадис" – "Эспаньол" - 2:2 (1:0)
Голы: Чуст, 41 - 1:0, Хоселу, 51 - 1:1, Хоселу, 67 - 1:2, Перес, 78 - 2:2
"Реал Сосьедад" – "Вильярреал" - 1:0 (1:0)
Гол: Мендес, 33 - 1:0
"Эльче" – "Мальорка" - 1:1 (1:0)
Голы: Понсе, 15 - 1:0, Мурики, 71 (с пенальти) - 1:1
"Альмерия" – "Райо Вальекано" - 3:1 (3:0)
Голы: Робертоне, 8 - 1:0, Бабич, 17 - 2:0, Туре, 39 - 3:0, Катена, 81 - 3:1
"Вальядолид" – "Бетис" - 0:0
Положение команд: "Барселона", "Реал" - 22, "Атлетик" - 17, "Атлетико", "Бетис", "Реал Сосьедад" - 16, "Валенсия", "Осасуна" - 13, "Вильярреал" - 12, "Райо Вальекано", "Сельта" - 10, "Мальорка" - 9, "Вальядолид" - 8, "Жирона", "Альмерия", "Хетафе" - 7, "Эспаньол", "Севилья" - 6, "Кадис" - 5, "Эльче" - 2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14