Тяжелые победы "Барселоны", "Реала" и "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги

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Тяжелые победы "Барселоны", "Реала" и "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Испании. "Барселона", "Реал" и "Атлетико" добились побед над "Сельтой", "Хетафе" и "Жироной".

"Барселона" – "Сельта" - 1:0 (1:0)
Гол: Педри, 17 -  1:0

"Хетафе" – "Реал" - 0:1 (0:1)
Гол: Милитао, 3 - 0:1

"Атлетико" – "Жирона" - 2:1 (1:0)
Голы: Корреа, 5 - 1:0, Корреа, 48 - 2:0, Рикельме, 66 - 2:1

"Осасуна" – "Валенсия" - 1:2 (0:1)
Голы: Клюйверт, 28 - 0:1, Диакаби, 54 - 0:2, Брашанац, 90 - 1:2

"Севилья" – "Атлетик" - 1:1 (1:0)
Голы: Торрес, 4 - 1:0, Весга, 73 - 1:1

"Кадис" – "Эспаньол" - 2:2 (1:0)
Голы: Чуст, 41 - 1:0, Хоселу, 51 - 1:1, Хоселу, 67 - 1:2, Перес, 78 - 2:2

"Реал Сосьедад" – "Вильярреал" - 1:0 (1:0)
Гол: Мендес, 33 - 1:0

"Эльче" – "Мальорка" - 1:1 (1:0)
Голы: Понсе, 15 - 1:0, Мурики, 71 (с пенальти) - 1:1

"Альмерия" – "Райо Вальекано" - 3:1 (3:0)
Голы: Робертоне, 8 - 1:0, Бабич, 17 - 2:0, Туре, 39 - 3:0, Катена, 81 - 3:1

"Вальядолид" – "Бетис" - 0:0

Положение команд: "Барселона", "Реал" - 22, "Атлетик" - 17, "Атлетико", "Бетис", "Реал Сосьедад" - 16, "Валенсия", "Осасуна" - 13, "Вильярреал" - 12, "Райо Вальекано", "Сельта" - 10, "Мальорка" - 9, "Вальядолид" - 8, "Жирона", "Альмерия", "Хетафе" - 7, "Эспаньол", "Севилья" - 6, "Кадис" - 5, "Эльче" - 2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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