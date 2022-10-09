Тяжелые победы "Аякса" и ПСВ, лидерство АЗ: результаты 9-го тура Эредивизии
Фото: твиттер АЗ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить победы ПСВ, "Аякса" и АЗ над "Херенвеном", "Волендамом" и АЗ.
"Херенвен" - ПСВ - 0:1 (0:0)
Гол: Гакпо, 75 - 0:1
"Волендам" - "Аякс" - 2:4 (0:2)
Голы: Тадич, 17 (с пенальти) - 0:1, Бейсси, 39 - 0:2, Бробби, 64 - 0:3, Зиифьюк, 74 - 1:3, Эйтинг, 86 - 2:3, Классен, 90+4 - 2:4
"Грониген" - "Валвейк" - 2:3 (1:1)
Голы: Пепи, 14 (с пенальти) - 1:0, ден Бейс, 38 - 1:1, Биерет, 61 - 1:2, Пепи, 76 - 2:2, Биерет, 80 - 2:3
"Спарта" - "Эммен" - 3:1 (1:0)
Голы: ван Кроой, 13 - 1:0, тер Хар Ромени, 51 - 1:1, Вриндс, 82 - 2:1, Энгельс, 90+5 - 3:1
НЕК - "Эксельсиор" - 1:1 (0:0)
Голы: Димата, 59 - 1:0, Лампру, 88 - 1:1
"Гоу Эхед Иглс" - "Камбюр" - 0:0
"Фейеноорд" - "Твенте" - 2:0 (1:0)
Голы: Кекчю, 43 - 1:0, Ганцко, 64 - 2:0
"Утрехт" - АЗ - 1:2 (0:1)
Голы: ван Бредероде, 31 - 0:1, Сугавара, 68 - 0:2, Силла, 90+2 - 1:2
"Витесс" - "Фортуна" - 1:2 (1:1)
Голы: Бялек, 32 - 1:0, Ферати, 40 - 1:1, Вита, 90 - 1:2
Положение команд: АЗ - 23, "Аякс" - 22, ПСВ - 21, "Фейеноорд" - 20, "Твенте" - 16, "Спарта" - 14, "Валвейк", "Херенвен" - 13, "Утрехт" - 12, НЕК, "Фортуна", "Эксельсиор" - 10, "Гоу Эхед Иглс", "Камбюр", "Гронинген" - 8, "Витесс", "Эммен", "Волендам" - 5.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23