Тяжелые победы "Аякса" и ПСВ, лидерство АЗ: результаты 9-го тура Эредивизии

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Тяжелые победы "Аякса" и ПСВ, лидерство АЗ: результаты 9-го тура Эредивизии

Фото: твиттер АЗ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить победы ПСВ, "Аякса" и АЗ над "Херенвеном", "Волендамом" и АЗ.

"Херенвен" - ПСВ - 0:1 (0:0)
Гол: Гакпо, 75 - 0:1

"Волендам" - "Аякс" - 2:4 (0:2)
Голы: Тадич, 17 (с пенальти) - 0:1, Бейсси, 39 - 0:2, Бробби, 64 - 0:3, Зиифьюк, 74 - 1:3, Эйтинг, 86 - 2:3, Классен, 90+4 - 2:4

"Грониген" - "Валвейк" - 2:3 (1:1)
Голы: Пепи, 14 (с пенальти) - 1:0, ден Бейс, 38 - 1:1, Биерет, 61 - 1:2, Пепи, 76 - 2:2, Биерет, 80 - 2:3

"Спарта" - "Эммен" - 3:1 (1:0)
Голы: ван Кроой, 13 - 1:0, тер Хар Ромени, 51 - 1:1, Вриндс, 82 - 2:1, Энгельс, 90+5 - 3:1

НЕК - "Эксельсиор" - 1:1 (0:0)
Голы: Димата, 59 - 1:0, Лампру, 88 - 1:1

"Гоу Эхед Иглс" - "Камбюр" - 0:0

"Фейеноорд" - "Твенте" - 2:0 (1:0)
Голы: Кекчю, 43 - 1:0, Ганцко, 64 - 2:0

"Утрехт" - АЗ - 1:2 (0:1)
Голы: ван Бредероде, 31 - 0:1, Сугавара, 68 - 0:2, Силла, 90+2 - 1:2

"Витесс" - "Фортуна" - 1:2 (1:1)
Голы: Бялек, 32 - 1:0, Ферати, 40 - 1:1, Вита, 90 - 1:2

Положение команд: АЗ - 23, "Аякс" - 22, ПСВ - 21, "Фейеноорд" - 20, "Твенте" - 16, "Спарта" - 14, "Валвейк", "Херенвен" - 13, "Утрехт" - 12, НЕК, "Фортуна", "Эксельсиор" - 10, "Гоу Эхед Иглс", "Камбюр", "Гронинген" - 8, "Витесс", "Эммен", "Волендам" - 5.

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Главные новости дня: 9 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
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