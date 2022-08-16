Тяжелая победа "Реала", неудача "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 1-го тура Ла Лиги
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить тяжелую победу "Реала" над "Альмерией", ничью "Барселона" с "Райо Вальекано", а также крупную победу "Атлетико" над "Хетафе".
"Альмерия" – "Реал" - 1:2 (1:0)
Голы: Рамазани, 6 - 1:0, Васкес, 61 - 1:1, Алаба, 75 - 1:2
"Барселона" – "Райо Вальекано" - 0:0
"Хетафе" – "Атлетико" - 0:3 (0:1)
Голы: Мората, 15 - 0:1, Мората, 59 - 0:2, Гризманн, 75 - 0:3
"Бетис" – "Эльче" - 3:0 (2:0)
Голы: Иглесиас, 28 - 1:0, Хуанми, 39 - 2:0, Хуанми, 60 - 3:0
"Атлетик" – "Мальорка" - 0:0
"Осасуна" – "Севилья" - 2:1 (1:1)
Голы: Авила, 9 - 1:0, Мир, 11 - 1:1, Орос, 74 (с пенальти) - 2:1
"Сельта" – "Эспаньол" - 2:2 (1:0)
Голы: Аспас, 45 - 1:0, Пасиенсия, 63 - 2:0, Экспосито, 72 - 2:1, Хоселу, 90+7 - 2:2
"Вальядолид" – "Вильярреал" - 0:3 (0:0)
Голы: Джексон, 49 - 0:1, Алекс Баэна, 81 - 0:2, Алекс Баэна, 90 - 0:3
"Кадис" – "Реал Сосьедад" - 0:1 (0:1)
Гол: Кубо, 24 - 0:1
"Валенсия" – "Жирона" - 1:0 (1:0)
Гол: Солер, 45 (с пенальти) - 1:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14