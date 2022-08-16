Тяжелая победа "Реала", неудача "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 1-го тура Ла Лиги

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Тяжелая победа "Реала", неудача "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 1-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить тяжелую победу "Реала" над "Альмерией", ничью "Барселона" с "Райо Вальекано", а также крупную победу "Атлетико" над "Хетафе".

"Альмерия" – "Реал" - 1:2 (1:0)
Голы: Рамазани, 6 - 1:0, Васкес, 61 - 1:1, Алаба, 75 - 1:2

"Барселона" – "Райо Вальекано" - 0:0

"Хетафе" – "Атлетико" - 0:3 (0:1)
Голы: Мората, 15 - 0:1, Мората, 59 - 0:2, Гризманн, 75 - 0:3

"Бетис" – "Эльче" - 3:0 (2:0)
Голы: Иглесиас, 28 - 1:0, Хуанми, 39 - 2:0, Хуанми, 60 - 3:0

"Атлетик" – "Мальорка" - 0:0

"Осасуна" – "Севилья" - 2:1 (1:1)
Голы: Авила, 9 - 1:0, Мир, 11 - 1:1, Орос, 74 (с пенальти) - 2:1

"Сельта" – "Эспаньол" - 2:2 (1:0)
Голы: Аспас, 45 - 1:0, Пасиенсия, 63 - 2:0, Экспосито, 72 - 2:1, Хоселу, 90+7 - 2:2

"Вальядолид" – "Вильярреал" - 0:3 (0:0)
Голы: Джексон, 49 - 0:1, Алекс Баэна, 81 - 0:2, Алекс Баэна, 90 - 0:3

"Кадис" – "Реал Сосьедад" - 0:1 (0:1)
Гол: Кубо, 24 - 0:1 

"Валенсия" – "Жирона" - 1:0 (1:0)
Гол: Солер, 45 (с пенальти) - 1:0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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