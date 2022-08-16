Тяжелая победа "Реала", неудача "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 1-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить тяжелую победу "Реала" над "Альмерией", ничью "Барселона" с "Райо Вальекано", а также крупную победу "Атлетико" над "Хетафе".

"Альмерия" – "Реал" - 1:2 (1:0)

Голы: Рамазани, 6 - 1:0, Васкес, 61 - 1:1, Алаба, 75 - 1:2

"Барселона" – "Райо Вальекано" - 0:0

"Хетафе" – "Атлетико" - 0:3 (0:1)

Голы: Мората, 15 - 0:1, Мората, 59 - 0:2, Гризманн, 75 - 0:3

"Бетис" – "Эльче" - 3:0 (2:0)

Голы: Иглесиас, 28 - 1:0, Хуанми, 39 - 2:0, Хуанми, 60 - 3:0

"Атлетик" – "Мальорка" - 0:0

"Осасуна" – "Севилья" - 2:1 (1:1)

Голы: Авила, 9 - 1:0, Мир, 11 - 1:1, Орос, 74 (с пенальти) - 2:1

"Сельта" – "Эспаньол" - 2:2 (1:0)

Голы: Аспас, 45 - 1:0, Пасиенсия, 63 - 2:0, Экспосито, 72 - 2:1, Хоселу, 90+7 - 2:2

"Вальядолид" – "Вильярреал" - 0:3 (0:0)

Голы: Джексон, 49 - 0:1, Алекс Баэна, 81 - 0:2, Алекс Баэна, 90 - 0:3

"Кадис" – "Реал Сосьедад" - 0:1 (0:1)

Гол: Кубо, 24 - 0:1

"Валенсия" – "Жирона" - 1:0 (1:0)

Гол: Солер, 45 (с пенальти) - 1:0

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