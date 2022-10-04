Тяжелая победа "Барселоны", осечка "Реала", успех "Атлетико": результаты 7-го тура Ла Лиги
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Испании. "Барселона" с трудом победила "Мальорку", "Реал" не сумел обыграть "Осасуну", "Атлетико" переиграл "Севилью".
"Мальорка" – "Барселона" - 0:1 (0:1)
Гол: Левандовски, 20 - 0:1
"Реал" – "Осасуна" - 1:1 (1:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 42 - 1:0, Кике Гарсия, 50 - 1:1
"Севилья" – "Атлетико" - 0:2 (0:1)
Голы: Льоренте, 29 - 0:1, Мората, 57 - 0:2
"Атлетик" – "Альмерия" - 4:0 (2:0)
Голы: И. Уильямс, 10 - 1:0, Сансет, 17 - 2:0, Н. Уильямс, 62 - 3:0, Весга, 84 (с пенальти) - 4:0
"Эспаньол" – "Валенсия" - 2:2 (0:0)
Голы: Паулиста, 53 - 0:1, Хоселу, 56 - 1:1, Дардер, 83 - 2:1, Джемерт, 90+6 - 2:2
"Сельта" – "Бетис" - 1:0 (1:0)
Гол: Вейга, 9 - 1:0
"Жирона" – "Реал Сосьедад" - 3:5 (2:2)
Голы: Серлот, 8 - 0:1, Рикельме, 23 - 1:1, Мартинес, 27 - 2:1, Серлот, 42 - 2:2, Кастельянос, 48 - 3:2, Мендес, 66 - 3:3, Субименди, 71 - 3:4, Кубо, 85 - 3:5
"Райо Вальекано" – "Эльче" - 2:1 (1:1)
Голы: Бойе, 32 - 0:1, Камельо, 40 - 1:1, Унаи Лопес, 90 - 2:1
"Кадис" – "Вильярреал" - 0:0
"Хетафе" – "Вальядолид" - 2:3 (2:2)
Голы: Леон, 20 (с пенальти) - 0:1, Майораль, 29 - 1:1, Суарес, 31 - 2:1, Леон, 37 - 2:2, Плано, 48 - 2:3
Положение команд: "Барселона", "Реал" - 19, "Атлетик" - 16, "Бетис" - 15, "Атлетико", "Осасуна", "Реал Сосьедад" - 13, "Вильярреал" - 12, "Валенсия", "Райо Вальекано", "Сельта" - 10, "Мальорка" - 8, "Жирона", "Хетафе", "Вальядолид" - 7, "Эспаньол", "Севилья" - 5, "Альмерия", "Кадис" - 4, "Эльче" - 1.
Не пропустите: "Барселона" нацелилась на полузащитника "Манчестер Сити". | https://dailysports.net
главное
-
Феерия "Ман Сити", разгром "МЮ", победы "Челси" и "Арсенала": результаты 9-го тура АПЛ
-
"Лестер" одержал первую победу в АПЛ
-
Феерии "Ювентуса" и "Лацио", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А
-
Жеребьевка группового турнира женской Лиги чемпионов
-
Без пяти основных игроков: "Барселона" огласила заявку на матч с "Интером"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 3 октября
-
Тяжелая победа "Барселоны", осечка "Реала", успех "Атлетико": результаты 7-го тура Ла Лиги
-
"Райо Вальекано" вырвал победу над худшей командой Ла Лиги
-
Феерия "Ман Сити", разгром "МЮ", победы "Челси" и "Арсенала": результаты 9-го тура АПЛ
-
"Лестер" одержал первую победу в АПЛ
-
Феерии "Ювентуса" и "Лацио", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А
-
"Удинезе" обыграл "Верону" и ворвался в топ-3 Серии А
-
Тен Хаг назвал причину, почему Каземиро не часто играет в основном составе "МЮ"
-
Жеребьевка группового турнира женской Лиги чемпионов
-
ПСЖ теряет португальского хавбека
-
"Челси" и "Арсенал" поборются за одного из лидеров "Ювентуса"
-
Дель Пьеро назвал топ-5 лучших нападающих в мире
-
Хави высказался о возможном возвращении Месси в "Барселону"
-
Расписание матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
-
"Шахтер" огласил заявку на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов
-
Легенда "Интера" может возглавить "Сампдорию"
-
Один из лидеров "Ювентуса" близок к возвращению в строй
-
Президент УЕФА оценил шансы создания Суперлиги
-
Марсьялем интересуются два клуба Ла Лиги
-
Лопетеги может возглавить клуб АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14