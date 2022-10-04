Тяжелая победа "Барселоны", осечка "Реала", успех "Атлетико": результаты 7-го тура Ла Лиги

Теги реал мадридбарселонаатлетико мадридатлетик бильбао

Тяжелая победа "Барселоны", осечка "Реала", успех "Атлетико": результаты 7-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Испании. "Барселона" с трудом победила "Мальорку", "Реал" не сумел обыграть "Осасуну", "Атлетико" переиграл "Севилью".

"Мальорка" – "Барселона" - 0:1 (0:1)
Гол: Левандовски, 20 - 0:1

"Реал" – "Осасуна" - 1:1 (1:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 42 - 1:0, Кике Гарсия, 50 - 1:1

"Севилья" – "Атлетико" - 0:2 (0:1)
Голы: Льоренте, 29 - 0:1, Мората, 57 - 0:2

"Атлетик" – "Альмерия" - 4:0 (2:0)
Голы: И. Уильямс, 10 - 1:0, Сансет, 17 - 2:0, Н. Уильямс, 62 - 3:0, Весга, 84 (с пенальти) - 4:0

"Эспаньол" – "Валенсия" - 2:2 (0:0)
Голы: Паулиста, 53 - 0:1, Хоселу, 56 - 1:1, Дардер, 83 - 2:1, Джемерт, 90+6 - 2:2

"Сельта" – "Бетис" - 1:0 (1:0)
Гол: Вейга, 9 - 1:0

"Жирона" – "Реал Сосьедад" - 3:5 (2:2)
Голы: Серлот, 8 - 0:1, Рикельме, 23 - 1:1, Мартинес, 27 - 2:1, Серлот, 42 - 2:2, Кастельянос, 48 - 3:2, Мендес, 66 - 3:3, Субименди, 71 - 3:4, Кубо, 85 - 3:5

"Райо Вальекано" – "Эльче" - 2:1 (1:1)
Голы: Бойе, 32 - 0:1, Камельо, 40 - 1:1, Унаи Лопес, 90 - 2:1

"Кадис" – "Вильярреал" - 0:0

"Хетафе" – "Вальядолид" - 2:3 (2:2)
Голы: Леон, 20 (с пенальти) - 0:1, Майораль, 29 - 1:1, Суарес, 31 - 2:1, Леон, 37 - 2:2, Плано, 48 - 2:3

Положение команд: "Барселона", "Реал" - 19, "Атлетик" - 16, "Бетис" - 15, "Атлетико", "Осасуна", "Реал Сосьедад" - 13, "Вильярреал" - 12, "Валенсия", "Райо Вальекано", "Сельта" - 10, "Мальорка" - 8, "Жирона", "Хетафе", "Вальядолид" - 7, "Эспаньол", "Севилья" - 5, "Альмерия", "Кадис" - 4, "Эльче" - 1.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на полузащитника "Манчестер Сити". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 3 октября

Главные новости дня: 3 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов