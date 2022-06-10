Турецкий клуб отказался подписывать Дзюбу
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Генеральный директор "Коньяспора" Мустафа Гексу не подтвердил информацию об интересе к нападающему сборной России Артему Дзюбе.
Он подчеркнул, что его клуб не заинтересован в 33-летнем россиянине.
"Дзюбы в наших списках нет", — сказал он.
Напомним, что в конце мая Дзюба объявил об уходе из "Зенита".
В составе клуба из Санкт-Петербурга он играл с июля 2015 года. В его активе 108 голов и 71 передача в 249 матчах за сине-бело-голубых.
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|28
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|Малатия Беледийеспор
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|27
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|28
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