Турецкий клуб намерен подписать Роналду

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Турецкий клуб намерен подписать Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Турецкий "Галатасарай" планирует подписать форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Как сообщает Fotomac, турецкий гранд интересовался футболистом еще в летнее трансферное окно, но тогда португалец хотел перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

Во время следующих переговоров зимой "Галатасарай" намерен активизировать свои финансовые возможности.

Напомним, что контракт Роналду с клубом рассчитан до 2023 года. 

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