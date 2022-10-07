Турецкий клуб намерен подписать Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Турецкий "Галатасарай" планирует подписать форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Как сообщает Fotomac, турецкий гранд интересовался футболистом еще в летнее трансферное окно, но тогда португалец хотел перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.
Во время следующих переговоров зимой "Галатасарай" намерен активизировать свои финансовые возможности.
Напомним, что контракт Роналду с клубом рассчитан до 2023 года.
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