Турецкий "Фенербахче" отказался от трансфера известного россиянина

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Турецкий "Фенербахче" отказался от трансфера известного россиянина

Фото: твиттер "Адана Демирспор"/Автор неизвестен

В "Фенербахче"ответили на слухи про возможный трансфер игрока сборной России Артема Дзюбы.

"Переход Дзюбы в "Фенербахче" в зимнее трансферное окно? Нет, это невозможно.

Мы довольны всеми нашими нападающими, плюс у нас больше нет мест для новых легионеров", – сказал член совета директоров клуба Селахаттин Баки.

Напомним, что сейчас россиянин играет за "Адана Демирспор".

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