Турецкий "Фенербахче" отказался от трансфера известного россиянина
Фото: твиттер "Адана Демирспор"/Автор неизвестен
В "Фенербахче"ответили на слухи про возможный трансфер игрока сборной России Артема Дзюбы.
"Переход Дзюбы в "Фенербахче" в зимнее трансферное окно? Нет, это невозможно.
Мы довольны всеми нашими нападающими, плюс у нас больше нет мест для новых легионеров", – сказал член совета директоров клуба Селахаттин Баки.
Напомним, что сейчас россиянин играет за "Адана Демирспор".
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