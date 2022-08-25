Турецкие клубы не попали в Лигу чемпионов впервые с 1995 года

Турецкие клубы не попали в групповой этап Лиги чемпионов впервые с сезона-1995/96.

В рамках 2-го раунда квалификации "Фенербахче" потерпел поражение от киевского "Динамо" по сумме двух матчей, а "Трабзонспор" вылетел после двух матчей с «Копенгагеном» (1:2, 0:0) на последнем отборочном этапе.

Также стоит отметить, что впервые с 2007 года в основной этап турнира вышли "Рейнджерс" и "Селтик".

Читайте: Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов | https://dailysports.net