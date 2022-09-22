Турция и Люксембург сыграли в феерическую ничью
Фото: твиттер сборной Люксембурга/Автор неизвестен
В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборные Турции и Люксембурга сыграли вничью со счетом 3:3.
В начале встречи счет открыл Марвин Мартинс, но вскоре равновесие восстановил Дженгиз Ундер. На 37-й минуте гостей вперед вывел Данел Синани. Вскоре турки сравняли счет благодаря автоголу Максима Шано. В середине второго тайма Люксембург вновь вышел вперед, отличился Жерсон Родригеш. В концовке хозяев от поражения спас Исмаил Юксек.
Турция, набрав 13 очков, лидирует в турнирной таблице группы 1 Лиги С. Люксембург с 8 очками остался на второй позиции.
Турция – Люксембург - 3:3 (2:2)
Голы: Мартинс, 8 - 0:1, Ундер, 16 (с пенальти) - 1:1, Синани, 37 - 1:2, Шано, 39 (автогол) - 2:2, Родригеш, 69 - 2:3, Юксек, 87 - 3:3
Турция: Чакыр, Челик, Айхан, Сеюнджю (Джигерджи, 46), Эльмали, Актюркоглу (Дурсун, 73), Кадиоглу, Кекчю (Юксек, 81), Ундер (Акгюн, 78), Унал, Дервишоглу (Кахведжи, 46).
Люксембург: Морис, Мартинс (Бонерт, 53), Шано (Жерсон, 46), Янс, Пинту, Тилль, Баррейро, Синани, Тилль (Рюпиль, 75), Родригеш (Скендерович, 85), Боржес Саншес.
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|М
|О
|1
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|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4