Турция и Люксембург сыграли в феерическую ничью

Фото: твиттер сборной Люксембурга/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборные Турции и Люксембурга сыграли вничью со счетом 3:3.

В начале встречи счет открыл Марвин Мартинс, но вскоре равновесие восстановил Дженгиз Ундер. На 37-й минуте гостей вперед вывел Данел Синани. Вскоре турки сравняли счет благодаря автоголу Максима Шано. В середине второго тайма Люксембург вновь вышел вперед, отличился Жерсон Родригеш. В концовке хозяев от поражения спас Исмаил Юксек.

Турция, набрав 13 очков, лидирует в турнирной таблице группы 1 Лиги С. Люксембург с 8 очками остался на второй позиции.

Турция – Люксембург - 3:3 (2:2)

Голы: Мартинс, 8 - 0:1, Ундер, 16 (с пенальти) - 1:1, Синани, 37 - 1:2, Шано, 39 (автогол) - 2:2, Родригеш, 69 - 2:3, Юксек, 87 - 3:3

Турция: Чакыр, Челик, Айхан, Сеюнджю (Джигерджи, 46), Эльмали, Актюркоглу (Дурсун, 73), Кадиоглу, Кекчю (Юксек, 81), Ундер (Акгюн, 78), Унал, Дервишоглу (Кахведжи, 46).

Люксембург: Морис, Мартинс (Бонерт, 53), Шано (Жерсон, 46), Янс, Пинту, Тилль, Баррейро, Синани, Тилль (Рюпиль, 75), Родригеш (Скендерович, 85), Боржес Саншес.

Не пропустите: Нидерланды обыграли Польшу в Лиге наций. | https://dailysports.net