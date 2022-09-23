Тухеля могут заставить покинуть Англию

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Тухеля могут заставить покинуть Англию

Фото: твиттер Томаса Тухеля/Автор неизвестен

Бывшему тренеру "Челси" Томасу Тухелю придется покинуть Великобританию в ближайшее время.

Как известно, лондонский клуб уволил наставника 7 сентября, и с тех пор он остается в Лондоне.

Если он не найдет работу в новом клубе в ближайшее время, то его рабочая виза будет прекращена, сообщает The Telegraph.

По местному законодательству, гражданин Германии должен устроиться на новую работу в течение 90 дней с момента увольнения.

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