Тухель высказался о своем будущем в "Челси"

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не собирается уходить из лондонского клуба по окончании сезона.

"Я буду любить тот состав, который у меня будет. Мы будем выкладываться на сто процентов, моя вовлеченность в работу не изменится, я буду вкладывать в нее все силы и знания", - приводит слова Тухеля Football London.

Напомним, что "Челси" не может вести переговоры с игроками о продлении контракта из-за санкций, наложенных на владельца клуба Романа Абрамовича. Также лондонцы не смогут покупать новых футболистов.

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