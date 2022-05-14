Тухель высказался о Клоппе перед финалом Кубка Англии

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Тухель высказался о Клоппе перед финалом Кубка Англии

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением о немецком тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе перед очной встречей в финале Кубка Англии.

"Клопп - мастер казаться аутсайдером. Он может убедить вас, что он аутсайдер, он уже много раз так делал. Забавный парень, один из лучших в мире.

Уже есть чувство, что вся Англия любит "Ливерпуль", - сказал немецкий специалист.

Напомним, что матч между "Челси" и "Ливерпулем" в финале Кубка Англии состоится уже сегодня, 14 мая. Начало встречи запланировано на 18:45 (мск).

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