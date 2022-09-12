Тухель впервые отреагировал на увольнение из "Челси"

Фото: твиттер Томаса Тухеля/Автор неизвестен

Немецкий специалист Томас Тухель поделился мнением о своем увольнении с поста главного тренера "Челси".

"Это одно из самых важных заявлений, какие я когда-либо писал. Я надеялся, что мне не придется писать еще много лет. Я абсолютно опустошен тем, что мое время в "Челси" подошло к концу. В этом клубе я чувствовал себя как дома. Я очень благодарен персоналу, игрокам и фанатам за то, что они с самого начала приветливо встретили меня. Гордость и радость, которые я ощутил, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда. Для меня большая честь быть частью истории "Челси". Воспоминания про последние 19 месяцев всегда будут занимать особенное место в моем сердце", - написал Тухель в своей социальной сети.

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