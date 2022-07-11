Тухель сомневается в трансферах Роналду и Неймара

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Тухель сомневается в трансферах Роналду и Неймара

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель сомневается, что клубу удастся подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, немецкий специалист не заинтересован в трансферах португальца и бразильца. Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед", а от Неймара намерен избавиться ПСЖ.

Ожидается, что в ближайшее время "Челси" подпишет форварда "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

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