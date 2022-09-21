Тухель согласился на понижение зарплаты ради "Баварии"

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Бывший главный "Челси" Томас Тухель согласился возглавить мюнхенскую "Баварию".

Как сообщает Bild, немецкий тренер не намерен делать паузу в тренерской работе и готов к новым вызовам.

Более того, наставник согласился на меньшую зарплату, чем в команде из Лондона.

В то же время источник сообщает, что пока переговоры между сторонами не начались.

Напомним, что сейчас "Бавария" в турнирной таблице располагается лишь на пятом месте.

Не пропустите: Поражение "Баварии", лидерство "Униона", победа Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги. | https://dailysports.net