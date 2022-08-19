Тухель рассказал подробности своего конфликта с Конте

Фото: твиттер Томаса Тухеля/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о конфликте с наставником "Тоттенхэма" Антонио Конте. Тренеры поругались после матча 2-го тура чемпионата Англии (2:2).

"Сейчас мы смеемся над этой ситуацией. Да, после матча у нас было слишком тяжелое рукопожатие, но ничего страшного не произошло. Конте говорил со мной на итальянском языке, поэтому я никогда не узнаю, оскорблял ли он меня или нет. Все выглядело плохо лишь из-за тех 20 человек, которые находились вокруг нас", - приводит слова Тухеля Sky Sports.

В 3-м туре Премьер-лиги "Челси" на выезде сыграет с "Лидсом". Матч состоится 21 августа.

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