Тухель просит "Челси" купить Обамеянга
Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен
"Челси" проявляет интерес к нападающему "Барселоны" и сборной Габона Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб начал переговоры по трансферу форварда. На приобретении игрока настаивает лично главный тренер "аристократов" Томас Тухель. Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать игрока, так как по условиям контракта его зарплата должна значительно увеличиться.
В прошлом сезоне 33-летний Обамеянг провел за "Барселону" 23 матча всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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