Тухель прокомментировал разгром "Лидса"

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Тухель прокомментировал разгром "Лидса"

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Лидсом" (3:0) в матче АПЛ.

"Сегодня мы не показали ничего нового, но при этом сыграли с гораздо более высоким уровнем концентрации и дисциплины, чем в последних матчах.

Мы отлично провели матч с первой до последней минуты, и я доволен тем, насколько собранно, уверенно и сплоченно мы сыграли. Мы были сильны в единоборствах, смело защищались, действовали как единая команда и сыграли на высоком уровне все 90 минут.

В полных составах мы были сильнее соперника. После удаления игрока хозяев нам стало проще владеть мячом, но при этом необходимо было сохранять тот же уровень концентрации и дисциплины, чтобы избежать контратак, поскольку "Лидс" не бросил бороться", - сказал немецкий специалист.

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