Тухель прокомментировал ничью с "Лестером"

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Тухель прокомментировал ничью с "Лестером"

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал ничью с "Лестером" (1:1) в матче АПЛ.

"Мы играли лучше и заслужили победу. Мы не позволяли создавать моменты у своих ворот, пропущенный гол – после удара из-за пределов штрафной.

Мы создали достаточно моментов для того, чтобы выиграть, не позволяли опасно контратаковать. Так что меня устраивает такая игра. Но мы в очередной раз не получили то, что заслужили.

Нам потребовался гол в исполнении флангового защитника после передачи от флангового защитника", – сказал немецкий специалист.

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