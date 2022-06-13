Тухель попросил "Челси" купить защитника ПСЖ

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Тухель попросил "Челси" купить защитника ПСЖ

Фото: твиттер Ашрафа Хакими/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к марокканскому защитника "Пари Сен-Жермен" Ашрафу Хакими, сообщает Caughtoffside.

По сведениям источника, купить футболиста попросил лично главный тренер английского клуба Томас Тухель. Впрочем, вероятность трансфера считается маловероятной. Ранее сообщалось, что марокканец может согласиться сменить клуб, так как у него не лучшие отношения с латиноамериканскими легионерами парижан.

В минувшем сезоне 23-летний Хакими провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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