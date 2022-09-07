Тухель получит огромную сумму за увольнение из "Челси"

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель получит порядка 15 миллионов евро в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, еще около трех миллионов евро английский клуб заплатит членам тренерского штаба немецкого специалиста.

Напомним, что причиной отставки тренера стали неудовлетворительные выступления команды в нынешнем сезоне.

49-летний Тухель тренировал "Челси" с 2021 года. Под его руководством "аристократы" становились победителями Лиги чемпионов, обладателями Суперкубка УЕФА, а также выиграли Клубный чемпионат мира.

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