Тухель поделился мнением о значимости "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в истории АПЛ

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением по поводу нынешнего сезона для своей команды, а также назвал "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" лучшими командами в истории АПЛ.

"Надеюсь, нам удастся завершить сезон на третьем месте, и это станет прогрессом для нас.

Но стабильно шли в тройке в самой сильной лиге мира, мы состязаемся с, возможно, лучшими командами в истории лиги ("Манчестер Сити" и "Ливерпулем")

У нас нет поводов для беспокойства, но в то же время у нас большие амбиции, которые мы еще не смогли реализовать. Мы в какой-то степени хорошо сработали, может, где-то даже отлично, но всегда есть к чему стремиться. Могу пообещать, что я останусь в команде, если это возможно, и буду готов энергично работать. М

ы будем конкурентоспособны, до какой степени – посмотрим", - сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Президент "Баварии" рассказал о будущем Левандовского. | https://dailysports.net