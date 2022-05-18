Тухель поделился мнением о значимости "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в истории АПЛ

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Тухель поделился мнением о значимости "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в истории АПЛ

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением по поводу нынешнего сезона для своей команды, а также назвал "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" лучшими командами в истории АПЛ.

"Надеюсь, нам удастся завершить сезон на третьем месте, и это станет прогрессом для нас.

Но стабильно шли в тройке в самой сильной лиге мира, мы состязаемся с, возможно, лучшими командами в истории лиги ("Манчестер Сити" и "Ливерпулем")

У нас нет поводов для беспокойства, но в то же время у нас большие амбиции, которые мы еще не смогли реализовать. Мы в какой-то степени хорошо сработали, может, где-то даже отлично, но всегда есть к чему стремиться. Могу пообещать, что я останусь в команде, если это возможно, и буду готов энергично работать. М

ы будем конкурентоспособны, до какой степени – посмотрим", - сказал немецкий специалист.

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
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