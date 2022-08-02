Тухель отреагировал на возможный переход де Йонга в "Челси"
Фото: твиттер Томаса Тухеля/Автор неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель не против перехода в клуб голландского полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, немецкий специалист не просил купить голландца, но не будет против трансфера. Ранее сообщалось, что "Челси" готовит предложение по хавбеку.
Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась с "Манчестер Юнайтед" о продаже 25-летнего де Йонга за 60 миллионов евро плюс 20 миллионов в качестве бонусов. Впрочем, хавбек категорически отказался присоединяться к манкунианцам.
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