Тухель отказался возглавить клуб Бундеслиги
Фото: твиттер Томаса Тухеля/Автор неизвестен
Немецкий тренер Томас Тухель отказался возглавить леверкузенский "Байер", сообщает Goal.com.
По сведениям источника, немецкий клуб делал предложение специалисту, но его не заинтересовал данный вариант. "Байер" после 8 туров занимает лишь 17-е место в Бундеслиге под руководством нынешнего тренера Джерардо Сеоане.
Напомним, что 49-летний Тухель в сентябре был уволен из "Челси" и с тех пор является безработным.
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|Шальке
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