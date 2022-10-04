Тухель отказался возглавить клуб Бундеслиги

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Тухель отказался возглавить клуб Бундеслиги

Фото: твиттер Томаса Тухеля/Автор неизвестен

Немецкий тренер Томас Тухель отказался возглавить леверкузенский "Байер", сообщает Goal.com.

По сведениям источника, немецкий клуб делал предложение специалисту, но его не заинтересовал данный вариант. "Байер" после 8 туров занимает лишь 17-е место в Бундеслиге под руководством нынешнего тренера Джерардо Сеоане.

Напомним, что 49-летний Тухель в сентябре был уволен из "Челси" и с тех пор является безработным.

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