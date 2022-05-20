Тухель очень доволен Канте

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Тухель очень доволен Канте

Фото: твиттер Канте\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о важности французского полузащитника Нголо Канте в построениях своей команды.

"Думаю, он наш ключевой игрок. Ключевой, ключевой. Но ключевые игроки нужны на поле, а он сыграл только 40 процентов матчей, так что наше третье место – это чудо.

Он наш Мо Салах, наш ван Дейк, наш де Брюйне, наш Неймар, наш Килиан Мбаппе. Он игрок, обеспечивающий разницу на поле, и если он играет только 40 процентов матчей, это огромная проблема. Нголо должен играть", - сказал немецкий специалист.

В нынешнем сезоне АПЛ Канте сыграл в 25 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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