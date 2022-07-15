Тухель оценил шансы "Челси" на покупку Левандовски

Фото: твиттер Томаса Тухеля/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился мнением о возможности клуба приобрести польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

"Не думаю, что "Челси" сможет подписать Левандовски. Он является топ-форвардом, но не тем, кто нужен нам сейчас. У нас другие приоритеты на трансферном рынке", - приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что 33-летний Левандовски хочет покинуть "Баварию" и перейти в "Барселону".

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