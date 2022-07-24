Тухель назвал причину разгромного поражения "Челси" от "Арсенала"

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал разгромное поражение команды в товарищеском матче с "Арсеналом" (0:4).

"Челси" не был конкурентоспособен. К этому привели санкции, наложенные на клуб. Мы потеряли некоторых футболистов, а некоторые хотят уйти сейчас. Поэтому я срочно поднял вопрос об усилении состава. Мы получили двух сильных игроков, но этого мало. Меня беспокоит, что игроки "Арсенала" значительно превзошли нас в физической и психологической подготовке. Я не могу гарантировать, что мы будем лучше через две недели, когда стартует Премьер-лига. Нас разгромил "Арсенал", который не попал в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. А сейчас они намного лучше нас", - приводит слова Тухеля The Guardian.

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