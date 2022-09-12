Тухель может возглавить "Реал"
Фото: твиттер Томаса Тухеля/Автор неизвестен
Немецкий тренер Томас Тухель может возглавить мадридский "Реал" летом 2023 года, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, руководство королевского клуба рассматривает кандидатуру немца на тот случай, если нынешний наставник Карло Анчелотти решит завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.
Напомним, что 49-летний Тухель недавно был уволен из "Челси" и теперь является безработным.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14