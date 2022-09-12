Тухель может возглавить "Реал"

Фото: твиттер Томаса Тухеля/Автор неизвестен

Немецкий тренер Томас Тухель может возглавить мадридский "Реал" летом 2023 года, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство королевского клуба рассматривает кандидатуру немца на тот случай, если нынешний наставник Карло Анчелотти решит завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

Напомним, что 49-летний Тухель недавно был уволен из "Челси" и теперь является безработным.

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