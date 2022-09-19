Тухель может возглавить "Баварию"

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к немецкому тренеру Томасу Тухелю, сообщает Bild.

По сведениям источника, руководство баварцев рассматривает кандидатуру специалиста в качестве возможной замены нынешнему наставнику Юлиану Нагельсманну, который может быть уволен после серии неудовлетворительных результатов. "Бавария" не может выиграть в чемпионате Германии на протяжении четырех матчей подряд. После семи туров мюнхенский клуб занимает лишь пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Напомним, что 49-летний Тухель недавно был уволен из "Челси" и теперь является безработным.

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