Тухель может получить неожиданную работу в Англии

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Тухель может получить неожиданную работу в Англии

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Бывший тренер "Челси" Томас Тухель может возглавить сборную Англии.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, немецкий тренер не прочь рассмотреть такой вариант продолжения карьеры.

Отметим, что в данный момент с английской сборной работает Гарет Саутгейт. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Что касается Тухеля, то его уволили с поста главного тренера "Челси" 7 сентября. 

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