Тухель и Конте поругались после матча "Челси" - "Тоттенхэм"

Фото: твиттер 101 Great Goals/Автор неизвестен

Главные тренеры "Челси" и "Тоттенхэма" Томас Тухель и Антонио Конте поругались по окончании матча 2-го тура чемпионата Англии (2:2).

После финального свистка тренеры обменялись рукопожатием, но Тухель слишком долго не отпускал руку Конте. Итальянский специалист даже воскликнул: "Что ты хочешь?" После этого тренеров разняли. Также оба специалиста получили красные карточки.

Стоит отметить, что между Тухелем и Конте возник конфликт еще и по ходу матча.

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