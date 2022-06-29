Тухель хочет пригласить Неймара, но есть две преграды

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель не прочь пригласить в команду форварда "ПСЖ" Неймара.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, парижский клуб будет только рад избавиться от футболиста.

На пути у трансфера есть две главные преграды – зарплата бразильца и его нежелание менять клуб в текущее трансферное окно.

В прошлом сезоне футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.

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