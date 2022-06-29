Тухель хочет пригласить Неймара, но есть две преграды
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель не прочь пригласить в команду форварда "ПСЖ" Неймара.
Как сообщает Sky Sport Deutschland, парижский клуб будет только рад избавиться от футболиста.
На пути у трансфера есть две главные преграды – зарплата бразильца и его нежелание менять клуб в текущее трансферное окно.
В прошлом сезоне футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.
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