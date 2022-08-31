"Труа" усилился хорватом из "Манчестер Сити"

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"Труа" усилился хорватом из "Манчестер Сити"

Фото: сайт "Труа"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Труа" на официальном сайте объявила о переходе хорватского полузащитника "Манчестер Сити" Анте Палаверсы.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с французским клубом контракт до лета 2025 года.

22-летний Палаверса выступал за "Манчестер Сити" с 2019 года, но не провел за клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Хайдуку", "Остенде", "Хетафе" и "Кортрейк". Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Хорватии.

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