Тринкау может перейти в португальский топ-клуб

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Тринкау может перейти в португальский топ-клуб

Фото: твиттер Франсишку Тринкау/Автор неизвестен

Лиссабонский "Спортинг" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Барселоны" Франсишку Тринкау, который выступает за "Вулверхэмптон" на правах аренды, сообщает Record.

По сведеняим источника, португальский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно, так как "Вулверхэмптон" не собирается его выкупать.

В нынешнем сезоне 22-летний Тринкау провел за "Вулверхэмптон" 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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