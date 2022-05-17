Три важных игрока могут покинуть ЦСКА летом

Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен

Российский полузащитник Алан Дзагоев, защитник Марио Фернандес и хавбек Юсуф Языджи могут покинуть московский ЦСКА по окончании сезона, сообщает Sport24.

В составе армейцев Языджи сыграл 12 матчей, в которых забил 8 голов и отдал два ассиста. Фернандес сыграл за ЦСКА 328 матчей, в которых забил 10 голами и отметился 46 голевыми передачами.

Дзагоев за москвичей выходил на поле в 397 играх, в которых забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи.

За тур до конца сезона ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, имея в своем активе 47 очков.

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