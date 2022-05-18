Три топ-клуба интересуются Луниным

Теги реал мадридандрей лунинювентустоттенхэмборуссия дортмунд

Три топ-клуба интересуются Луниным

Фото: твиттер Андрея Лунина/Автор неизвестен

Сразу три европейских топ-клуба проявляют интерес к украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину, сообщает Fichajes.net.

По сведениям источника, вариант с приобретением или арендой голкипера рассматривают туринский "Ювентус", лондонский "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия". "Реал" готов отпустить украинца, так как у него нет шансов выиграть конкуренцию у основного вратаря Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел за "Реал" четыре матча и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Марсело может остаться в "Реале". | https://dailysports.net

 
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Симеоне подал в суд на бывшую жену

Симеоне подал в суд на бывшую жену

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов