Три топ-клуба интересуются Луниным

Фото: твиттер Андрея Лунина/Автор неизвестен

Сразу три европейских топ-клуба проявляют интерес к украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину, сообщает Fichajes.net.

По сведениям источника, вариант с приобретением или арендой голкипера рассматривают туринский "Ювентус", лондонский "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия". "Реал" готов отпустить украинца, так как у него нет шансов выиграть конкуренцию у основного вратаря Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел за "Реал" четыре матча и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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