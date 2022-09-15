Три топ-клуба АПЛ поборются за Мбаппе

Теги манчестер юнайтедливерпульчелсипсжкилиан мбаппе

Три топ-клуба АПЛ поборются за Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль" проявляют интерес к нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе, сообщает Marca.

По сведениям источника, английские клубы могут попытаться приобрести футболиста следующим летом. Ранее стало известно, что контракт форварда с ПСЖ действует до лета 2024 года, поэтому его продажа через год не исключена.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ восемь матчей и забил 10 голов.

Не пропустите: Мбаппе и Неймар до сих пор не помирились. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Киевское "Динамо" проиграло кипрскому клубу в Лиге Европы

Киевское "Динамо" проиграло кипрскому клубу в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов