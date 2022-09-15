Три топ-клуба АПЛ поборются за Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль" проявляют интерес к нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе, сообщает Marca.

По сведениям источника, английские клубы могут попытаться приобрести футболиста следующим летом. Ранее стало известно, что контракт форварда с ПСЖ действует до лета 2024 года, поэтому его продажа через год не исключена.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ восемь матчей и забил 10 голов.

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