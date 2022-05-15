Три клуба Ла Лиги заинтересованы в подписании Вендела

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Три клуба Ла Лиги заинтересованы в подписании Вендела

Фото: твиттер Вендела\Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Зенита" Вендел может уйти из петербургского клуба уже в летнее трансферное окно, сообщает издание Евро-Футбол.Ру.

По информации источника, в подписании 24-летнего хавбека заинтересованы клубы Ла Лиги, играющие в еврокубках: "Севилья", "Бетис" и "Реал Сосьедад".

Отмечается, что руководство сине-бело-голубых намерено выручить около 20-25 миллионов евро с продажи бразильца.

Напомним, что Вендел перешел в "Зенит" в 2020 году.

В нынешнем сезоне он сыграл в 34 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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