Три футбольных гранда интересуются Депаем

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Нападающим сборной Нидерландов и "Барселоны" Мемфисом Депаем заинтересовались три топ-клуба из Европы.

Как сообщает AS, игрока хотят пригласить "Тоттенхэм Хотспур", "Интер" и "Ювентус".

В то же время испанский клуб готов расстаться с нападающим сборной Нидерландов, но только за 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Депай провел 27 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" подписала полузащитника "Милана". | https://dailysports.net