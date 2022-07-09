Три футболиста "Спартака" пропустят матч за Суперкубок

Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен

Сразу три футболиста "Спартака" не смогут сегодня сыграть против "Зенита" в матче за Суперкубок России.

"Мартинс, Мозес и Урунов. Когда они будут готовы? Не могу ответить на этот вопрос. На данный момент я сконцентрирован на тех игроках, кто есть в моем распоряжении.

Когда они будут на том же уровне, что и остальные, тогда и поговорим о них", – ответил на вопрос журналистов главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

Напомним, что игра состоится в Санкт-Петербурге.

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