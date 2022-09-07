Тренера "Лейпцига" могут уволить после разгрома от "Шахтера"

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Наставник "Лейпцига" Доменико Тедеско в ближайшее время может покинуть свой пост.

В последних двух матчах немецкий клуб проиграл с общим счетом 1:8. Вчера команда уступила донецкому "Шахтеру" (1:4) в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

По информации Sky Sport Deutschland, руководство клуба уже раздумывает над тем, чтобы отправить специалиста в отставку.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, его место может занять Марко Розе, покинувший дортмундскую "Боруссию" в мае 2022 года.

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