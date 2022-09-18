Тренер "Ювентуса" назвал причину поражения от "Монцы"
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
Тренер "Ювентуса" Марко Ландуччи поделился мнением о поражении туринского клуба в матче 7-го тура чемпионата Италии от "Монцы" (0:1).
"Возможно, поражение от "Бенфики" в Лиге чемпионов ударило по нашей психологии сильнее, чем мы думали. Впрочем, все это бестолковые оправдания. Нам необходимо закрыть рты и работать. Безусловно, сейчас в команде недовольны все. Единственное, что мы можем сделать - более усердно работать. Мы хорошо начинаем матчи, но затем наша игра ухудшается. Конечно, на нашу игру влияет отсутствие 4-5 игроков, но это не может быть оправданием. Сейчас все для нас кажется мрачным, но нам нужно увидеть свет в конце тоннеля", – приводит слова Ландуччи Football Italia.
Напомним, что "Ювентус" с учетом Лиги чемпионов не может одержать победу на протяжении пяти матчей подряд.
Не пропустите: "Ювентус" может серьезно наказать Аллегри. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Тренер "Ювентуса" назвал причину поражения от "Монцы"
-
Феерия ПСВ, поражения "Аякса" и "Фейеноорда": результаты 7-го тура Эревидизии
-
"Аякс" впервые проиграл в Эредивизии
-
Хавбек ПСЖ Витинья сравнил Месси и Роналду
-
"Вильярреал" не смог обыграть "Севилью"
-
Руководитель ПСЖ назвал причину несостоявшегося перехода Дембеле
-
Крупные победы "Ман Сити", "Арсенала" и "Тоттенхэма": результаты 8-го тура АПЛ
-
"Унион" обыграл "Вольфсбург" и возглавил Бундеслигу
-
"Брентфорд" – "Арсенал" - 0:3 (видеообзор)
-
"Ювентус" проиграл худшей команде Серии А
-
"Марсель" не смог обыграть "Ренн" в Лиге 1
-
"Ювентус" может серьезно наказать Аллегри
-
ПСВ одержал феерическую победу над "Фейеноордом"
-
"Хетафе" обыграл "Осасуну" и покинул зону вылета
-
"Монако" с крупным счетом победил в Лиге 1
-
"Арсенал" одержал крупную победу и возглавил АПЛ
-
"Удинезе" обыграл "Интер" и возглавил Серию А
-
"Барселона" может бесплатно подписать звезду "Челси"
-
Ярмоленко рассказал о настрое сборной Украины на матчи Лиги наций
-
2
125 миллионов за сезон: назван самый высокооплачиваемый футболист мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17