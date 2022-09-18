Тренер "Ювентуса" назвал причину поражения от "Монцы"

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Тренер "Ювентуса" Марко Ландуччи поделился мнением о поражении туринского клуба в матче 7-го тура чемпионата Италии от "Монцы" (0:1).

"Возможно, поражение от "Бенфики" в Лиге чемпионов ударило по нашей психологии сильнее, чем мы думали. Впрочем, все это бестолковые оправдания. Нам необходимо закрыть рты и работать. Безусловно, сейчас в команде недовольны все. Единственное, что мы можем сделать - более усердно работать. Мы хорошо начинаем матчи, но затем наша игра ухудшается. Конечно, на нашу игру влияет отсутствие 4-5 игроков, но это не может быть оправданием. Сейчас все для нас кажется мрачным, но нам нужно увидеть свет в конце тоннеля", – приводит слова Ландуччи Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" с учетом Лиги чемпионов не может одержать победу на протяжении пяти матчей подряд.

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