Тренер "Спортинга" пригрозил руководству клуба из-за Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим категорически против перехода в команду португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает Football Transfers.
По сведениям источника, тренер пригрозил, что уйдет в отставку, если форварда подпишут без его согласия. Ранее сообщалось, что португалец хочет вернуться в "Спортинг", за который он выступал с 2002 по 2003 годы.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Тренер "Спортинга" пригрозил руководству клуба из-за Роналду
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|Команда
|М
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18