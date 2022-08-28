Тренер "Спортинга" пригрозил руководству клуба из-за Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим категорически против перехода в команду португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает Football Transfers.

По сведениям источника, тренер пригрозил, что уйдет в отставку, если форварда подпишут без его согласия. Ранее сообщалось, что португалец хочет вернуться в "Спортинг", за который он выступал с 2002 по 2003 годы.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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