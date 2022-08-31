Тренер "Спортинга" готов уйти в отставку в случае возвращения Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вряд ли вернется в родной для себя "Спортинг".

Как информирует The Times, наставник португальского клуба Рубен Аморим выступает против такого трансфера.

По данным издания, наставник даже заявил о готовности подать в отставку, если руководство клуба все же решит подписать Роналду.

Как известно, Криштиану хочет покинуть "МЮ" ради клуба, который будет играть в Лиге чемпионов.

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