Тренер "Специи" высказался о возможном назначении в ПСЖ
Фото: твиттер Тьяго Мотты/Автор неизвестен
Главный тренер "Специи" Тьяго Мотта прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Пари Сен-Жермен".
"Слухи обо мне и ПСЖ появились не в первый и не в последний раз. Сейчас я хочу провести время со своей семьей, а затем встречусь с руководством "Специи", чтобы обсудить свое будущее", - приводит слова Мотты журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
39-летний Мотта в бытность футболистом выступал за ПСЖ с 2012 по 2018 годы. В нынешнем сезоне "Специя" под его руководством заняла 16-е место в Серии А.
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