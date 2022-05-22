Тренер "Специи" высказался о возможном назначении в ПСЖ

Фото: твиттер Тьяго Мотты/Автор неизвестен

Главный тренер "Специи" Тьяго Мотта прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Пари Сен-Жермен".

"Слухи обо мне и ПСЖ появились не в первый и не в последний раз. Сейчас я хочу провести время со своей семьей, а затем встречусь с руководством "Специи", чтобы обсудить свое будущее", - приводит слова Мотты журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

39-летний Мотта в бытность футболистом выступал за ПСЖ с 2012 по 2018 годы. В нынешнем сезоне "Специя" под его руководством заняла 16-е место в Серии А.

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