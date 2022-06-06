Тренер сборной Португалии высказался о дубле Роналду в матче со Швейцарией
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о дубле нападающего Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций против Швейцарии (4:0).
"Не знаю, что и сказать. Я повторюсь, Роналду является лучшим футболистом в мире. О нем уже все сказано", - приводит слова Сантуша Record.
37-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Всего он провел за национальную команду 188 матчей и забил 117 голов.
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