Тренер сборной Аргентины отреагировал на пента-трик Месси
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал игру нападающего Лионеля Месси, который забил пять голов в товарищеском матче против Эстонии (5:0).
"Подобное очень сложно исполнить. Месси, как Надаль, что тут еще сказать? Пусть о его игре говорят журналисты. У меня нет слов, чтобы описать его игру. Тренировать Месси является сплошным удовольствием. Нам будет очень не хватать его, когда он завершит карьеру. Надеюсь, что он будет играть еще долго", - приводит слова Скалони Ole.
34-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. Всего он провел за национальную команду 162 матча и забил 86 голов.
Не пропустите: Месси признан лучшим игроком матча за Суперкубок мира. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Уэльса
-
"Фиорентина" нацелилась на защитника "Шахтера"
-
Де Лигт может перейти в английский топ-клуб
-
"Ливерпуль" отклонил первое предложение "Баварии" по Мане
-
Тренер сборной Португалии высказался о дубле Роналду в матче со Швейцарией
-
Тренер сборной Аргентины отреагировал на пента-трик Месси
-
Главные новости дня: 5 июня
-
Феерии Португалии и Грузии, успех Норвегии: результаты Лиги наций 5 июня
-
Грузия неожиданно разгромила Болгарию в Лиге наций
-
Холанд принес победу сборной Норвегии в матче со Швецией
-
Испания на 90-й минуте спаслась от поражения в матче с Чехией
-
Португалия разнесла Швейцарию. Роналду сделал дубль
-
Ваноли рассказал, почему не покинул "Спартак" по ходу сезона
-
"Атлетико" назвал "Ньюкаслу" цену на Карраско
-
"Рома" подпишет ветерана "Манчестер Юнайтед"
-
Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины
-
"Барселона" далека от договоренности по трансферу Рафиньи
-
Рабьо может вернуться в ПСЖ
-
Колумбия победила Саудовскую Аравию
-
Кимпембе высказался о своем будущем в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13