Тренер сборной Англии может не взять на ЧМ-2022 непривитых футболистов
Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может не взять на чемпионат мира в Катаре непривитых футболистов.
Как утверждает Daily Mail, тренер действительно рассматривает такой вариант.
Причина – в коронавирусных правилах Катара. Каждый непривитый игрок сборной Англии по прилету в Катар должен будет изолироваться на пять дней, а это означает, что они с большой вероятностью пропустят матч с Ираном.
Напомним, что чемпионат мира в Катаре начнется 21 ноября.
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