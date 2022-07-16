Тренер сборной Англии может не взять на ЧМ-2022 непривитых футболистов

Теги англия

Тренер сборной Англии может не взять на ЧМ-2022 непривитых футболистов

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может не взять на чемпионат мира в Катаре непривитых футболистов.

Как утверждает Daily Mail, тренер действительно рассматривает такой вариант.

Причина – в коронавирусных правилах Катара. Каждый непривитый игрок сборной Англии по прилету в Катар должен будет изолироваться на пять дней, а это означает, что они с большой вероятностью пропустят матч с Ираном.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре начнется 21 ноября.

Не пропустите: "Реал" больше не будет покупать новых футболистов. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" готов купить защитника сборной Венгрии за 14 миллионов

"Зенит" готов купить защитника сборной Венгрии за 14 миллионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов