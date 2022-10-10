Тренер ПСЖ раскрыл подробности о травме Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье рассказал о травме аргентинского нападающего Лионеля Месси, который не сможет сыграть в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики".

"Месси почувствовал мышечный дискомфорт в икрах в первом матче с "Бенфикой". Мы ожидали, что он сможет сыграть и в ответной встрече, но промежуток между матчами слишком короткий. Это всего лишь шесть дней. Лео намного лучше, но он предпочел не участвовать в матче. Мы будем следить за динамикой его восстановления. Возможно, он сможет сыграть в матче с "Марселем", - приводятся слова Гальтье на официальном сайте французского клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 13 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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