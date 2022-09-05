Тренер ПСЖ оценил шансы команды выиграть Лигу чемпионов

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье выразил мнение, что его команде не является главным фаворитом Лиги чемпионов.

"Если называть ПСЖ фаворитом Лиги чемпионов, то это означает принизить достоинства конкурентов. Каждый сезон 8-9 клубов стремятся к победе, но в итоге происходят разные ситуации и они не доходят до финала. Но при этом все хотят выиграть", - приводит слова Гальтье RMC Sport.

ПСЖ попал в группу Н и сыграет с "Ювентусом", "Бенфикой" и "Маккаби" (Хайфа).

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