Тренер ПСЖ оценил шансы команды выиграть Лигу чемпионов
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье выразил мнение, что его команде не является главным фаворитом Лиги чемпионов.
"Если называть ПСЖ фаворитом Лиги чемпионов, то это означает принизить достоинства конкурентов. Каждый сезон 8-9 клубов стремятся к победе, но в итоге происходят разные ситуации и они не доходят до финала. Но при этом все хотят выиграть", - приводит слова Гальтье RMC Sport.
ПСЖ попал в группу Н и сыграет с "Ювентусом", "Бенфикой" и "Маккаби" (Хайфа).
Не пропустите: Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. | https://dailysports.net
главное
-
Феерия "Валенсии", успехи "Барселоны" и "Реала": результаты 4-го тура Ла Лиги
-
Лидерство "Аталанты", успех "Милана", поражение "Интера": результаты 5-го тура Серии А
-
"Аталанта" уверенно обыграла клуб Берлускони и возглавила Серию А
-
Погба перенесет операцию. Участие в ЧМ-2022 под угрозой
-
Победы "Шахтера" и "Зари", поражение "Динамо" Киев: результаты 3-го тура чемпионата Украины
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 сентября
-
Феерия "Валенсии", успехи "Барселоны" и "Реала": результаты 4-го тура Ла Лиги
-
Лидерство "Аталанты", успех "Милана", поражение "Интера": результаты 5-го тура Серии А
-
"Челси" готовит новый контракт для Маунта
-
Фирмино может перейти в "Ювентус" в январе
-
Эриксен получит 50 млн евро от "Манчестер Юнайтед"
-
Мбаппе рассказал об отношениях с Неймаром, с которым у него был конфликт
-
Бонуччи может перейти в турецкий топ-клуб
-
Тренер ПСЖ оценил шансы команды выиграть Лигу чемпионов
-
Президент УЕФА рассказал, где пройдет ЧМ-2030
-
Ди Мария пропустит матч с ПСЖ
-
"Аталанта" уверенно обыграла клуб Берлускони и возглавила Серию А
-
Погба перенесет операцию. Участие в ЧМ-2022 под угрозой
-
Мбаппе отреагировал на слухи о наложении шаманского проклятья со стороны Погба
-
Пьянич получил выгодное предложение с Ближнего Востока
-
Габигол установил рекорд чемпионата Бразилии
-
"Челси" хочет купить хавбека "Аякса" в январе
-
Винисиус Жуниор получил испанское гражданство: это очень поможет "Реалу"
-
"Динамо" Киев огласило заявку на группового этапа Лиги Европы
-
Известный немецкий футболист завершил карьеру в возрасте 33 лет
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4